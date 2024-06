Montero: “La Juve deve ripartire da questo gruppo. Continuerò a lavorare per il bene del club”

Paolo Montero, ex calciatore della Juventus e anche allenatore della prima squadra bianconera dopo il licenziamento per giusta causa di Massimiliano Allegri, ospite alla Vialli Mauro Golf Cup, ha parlato della sua esperienza sulla panchina bianconera ma non solo. Ecco le sue parole:

Inizia con un ricordo su Vialli: “Ho dormito 7 anni con Ciro Ferrara che è stato uno dei migliori amici di Vialli. Gianluca ha lasciato il segno. Tempo fa siamo andati a Viareggio con tutta la squadra e Vialli ha fatto un video per salutare e quando parlava lui c’era un rispetto impressionante. Io non ho giocato con lui, ma era il leader di una squadra che aveva vinto tutto. Era prima un grande uomo e poi un grande calciatore”. Sulla possibilità di allenare la prima squadra: “No sto bene dove sto. Ci sono dei percorsi e sono una persona pragmatica e non mi sono mai illuso. La società è sempre stata chiara e la ringrazio per avermi portato in prima squadra. Continuerò a lavorare per il bene della Juve”. Da dove devono ripartire i bianconeri: “Per me la Juve deve ripartire da questo gruppo. Sono un gruppo di grandi uomini. Hanno ottenuto tutti gli obiettivi vincendo la Coppa Italia e si sono qualificati in Champions. Per fortuna sono arrivati terzi che era un loro obiettivo. Yildiz? Adesso l’ho visto uomo, ha fatto il salto perché si allena con gente che ha vinto tutto”.

Foto: twitter Juventus