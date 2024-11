Montero-Juve Next Gen: esonero confermato. Torna Brambilla

Destino segnato per Paolo Montero che stava per saltare dopo la sconfitta casalinga contro il Sorrento. Gli era stata concessa fiducia, il ko di ieri a Foggia ha portato la Juventus Next Gen a procedere all’esonero, ormai nell’aria da giorni. Il club bianconero è ultimo in classifica nel girone C con soli 7 punti, frutto di una vittoria, 4 pareggi e ben 9 sconfitte. Al suo posto torna Massimo Brambilla che aveva lasciato la Juve per andare a Foggia dove è stato esonerato. E che adesso sta per tornare sulla panchina bianconera.

Foto: sito Juve