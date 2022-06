Montero: “Felice di essere di nuovo a casa”

Paolo Montero torna alla Juventus. L’ex difensore bianconero si siederà sulla panchina della Primavera bianconera. Dopo l’annuncio del suo ritorno in bianconero, Montero è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Juventus: “La Juve è sempre stata casa mia, è stata la squadra con la quale ho giocato più a lungo e sono felicissimo di essere finalmente tornato dopo tanto tempo. Non posso far altro che ringraziare tutti quelli che hanno voluto un mio ritorno, ma adesso devo pensare soltanto a lavorare e a rispondere con i fatti. Il mio compito e il mio obiettivo saranno quelli di aumentare la qualità di questo gruppo giovane in modo da avere giocatori pronti anche in ottica prima squadra”.

Foto: Sito ufficiale Juventus