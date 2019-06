Montenegro: il ct Tumbakovic esonerato dopo aver boicottato la sfida contro il Kosovo

La federazione calcistica montenegrina ha oggi comunicato ufficialmente l’esonero del ct Ljubisa Tumbakovic. Il tecnico di origini serbe aveva infatti deciso di non sedere sulla panchina della Nazionale in occasione del match disputato ieri sera contro il Kosovo, paese del quale non riconosce l’autonomia. Oltre a Tumbakovic, anche i giocatori Marko Ivanic e Pilip Stojkovic si sono resi protagonisti dello stesso episodio.

Foto: As