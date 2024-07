Montella: “Demiral è stato frainteso, ci dispiace”

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, il C.T. della Turchia, Vincenzo Montella, ha presentato così il match contro l’Olanda, in programma questa sera alle 21.00: “C’è grande soddisfazione, entusiasmo e il gruppo è unito. Dovremo fare tutto il possibile: l’Olanda ha giocatori straordinari, sarà una partita difficile”. Poi ha parlato anche del rientro di Calhanoglu e del gesto di Demiral: “Demiral è stato frainteso: ci dispiace, non possiamo fare altro che rispondere il campo. Calhanoglu, rientro importante, In giro non ci sono molti giocatori così”.

Foto: Instagram Turchia