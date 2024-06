Montella: “Yildiz sta dimostrando una grande maturità a 18 anni. Speriamo che non la perda”

Vincenzo Montella, allenatore della Turchia, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara pareggiata contro l’Italia.

Queste le sue parole: “Sono particolarmente dispiaciuto per Kabak, in questo momento della stagione ci sono anche i loro sogni dentro l’obiettivo e dispiace ancora di più. Spero non sia nulla di grave, ma le sensazioni non sono positive”.

Cosa vuol dire sulla partita? E’ sembrata un po’ dura “Non è stata un’amichevole, era lo spirito che cercavamo. C’era l’intensità giusta anche se poi negli ultimi minuti le due squadre sono sembrate un po’ stanche. Anche nei numeri è stata una gara equilibrata: forse l’Italia è stata più alta di noi in alcuni momenti, ma come pericolosità l’Italia ha avuto uno 0.67 e la Turchia uno 0.68. Anche come conclusioni le due squadre si sono eguagliate. Potevamo avere un fraseggio più continuo, più penetrante, per questo nella ripresa ho cambiato qualcosa”.

Ha avuto risposte in vista della lista dei 26? “I giocatori che ho scelto sono i migliori, ovviamente in vista del taglio sarà determinante anche la condizione fisica dei singoli giocatori e un po’ di esperienza. Oggi tra le note positive c’è anche il fatto che abbiamo fatto debuttare due ragazzi”.

Dove collochi la Turchia in questo campionato europeo? “La nostra è una delle nazionali più giovani. Questo è il terzo Europeo consecutivo a cui la Turchia prende parte e nei due precedenti non abbiamo mai superato il primo turno: io sono abituato ad avere grandi sogni, ma anche a fare piccoli passi per arrivarci. Il primo obiettivo è quello di passare il turno”.

Su Yldiz: “Per me è un calciatore completo, moderno, forte fisicamente. Rispetto a settembre quando l’ho fatto debuttare e non giocava ancora nella Juve l’ho ritrovato ancora più forte fisicamente. Ma a 18 anni può ancora migliorare in questo e anche nella gestione della partita, dei momenti della gara. Però è mentalizzato: ha un presente e un grandissimo futuro, alla sua età non è facile avere questa maturità. Mi auguro che non la perda”.

