Montella: “Vorrei che Guler giocasse di più. Sarebbe un bene sia per il Real che per la Turchia”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale turca, Vincenzo Montella, ha così parlato di Arda Guler: “Vorrei che Arda giocasse di più nel Real Madrid. Il livello nell’allenamento è diverso rispetto a quello della partita e sarebbe meglio, sia per il Real Madrid che per la Nazionale, se Arda giocasse di più”, si legge su TNT Sport.

Foto: Twitter Real Madrid