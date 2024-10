Montella su Yildiz: “Finora solo gol straordinari, deve imparare a fare anche quelli sporchi”

Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Turchia, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha dedicato parole di elogio per Kenan Yildiz: “Sono molto contento per lui. Questa soddisfazione arriva nel momento giusto. A soli 19 anni è diventato il più giovane a segnare una doppietta in una sfida tra Inter e Juve. Ha dato una risposta importante in fase realizzativa e nel gioco con i compagni. In Turchia si parla molto di lui e se lo merita”.

“Non avevo dubbi perché è un ragazzo maturo e mentalizzato. Non sbaglia mai atteggiamento. Deve migliorare nell’attaccare la porta ed essere più cinico negli ultimi 20 metri. Finora ha fatto tutti goal straordinari, deve imparare a fare anche quelli sporchi, credendo di più nelle ribattute e nei palloni vaganti”.

Sul ruolo attuale: “Esterno a sinistra come in nazionale. Lui può anche fare la seconda punta, forse gli piace anche di più. Ma da dove parte adesso sa essere devastante. Per me il suo ruolo è quello”.