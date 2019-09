Montella: “Sono orgoglioso della squadra. Castrovilli può diventare più forte di Antognoni”

Al termine della gara pareggiata dalla sua Fiorentina per 0-0 con la Juventus, il tecnico viola Vincenzo Montella ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport: “Sono orgoglioso, perché la squadra ha fatto due partite e mezza di livello notevole. C’è forse poca continuità, ma oggi il dato sui contrasti vinti è importante. È mancato il gol, ma la prestazione è importante abbiamo tirato 12 volte da dentro l’area. I tifosi possono essere orgogliosi. La squadra mi è piaciuta molto. Le altre partite le avevamo interpretate male per posizionamento, ma oggi avevamo più esperienza in campo, anche per l’età media maggiore. Per un allenatore è meraviglioso quando la squadra lo segue, non c’è vittoria più grande. L’ho visto subito nei giorni scorsi, Ribery non accettava di sbagliare il minimo appoggio, lì è l’orgoglio che un campione trasmette a tutti noi. Qualche indicazione però bisogna dargliela… Castrovilli lo abbiamo tolto subito dal mercato, a oggi ha uno dei cambi di passo migliori della Serie A. Se riesce a limare alcuni dettagli e a lavorare bene può diventare meglio di Antognoni. Pedro lasciamolo crescere“.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina