Montella saluta Balotelli: “Una discussione non cancella il nostro feeling. Hai tutto per volare ancora”

Mario Balotelli riparte dalla Svizzera. L’attaccante ha firmato un contratto che lo lega al Sion. Per Super Mario, dunque, è arrivato il momento di salutare l’Adana Demirspor, squadra in cui ha avuto modo di lavorare con Vincenzo Montella, suo allenatore. I rapporti tra i due sono stati sempre buoni, ad eccezione della discussione in campo nell’ultima partita. Nonostante ciò, l’ex tecnico della Fiorentina ha voluto mandare un messaggio a Balotelli. E l’ha fatto pubblicamente, tramite il proprio profilo Instagram: “Caro Mario, ti auguro un altro decollo in questa nuova tappa della tua carriera. Ricordati che hai tutto per volare ancora. Una discussione tra uomini non cancella il nostro feeling e le soddisfazioni che abbiamo vissuto insieme all’Adana. Ti seguirò da lontano: goal, assist, colpi di genio. Fai vedere chi sei. Un abbraccio dal tuo mister”.

Foto: Sito Sion