Montella rivendica quanto di buono fatto al Milan, ma da San Siro riceve solo fischi

Ogni qualvolta Vincenzo Montella venga interrogato sui propri trascorsi nel Milan, non perde l’occasione di sottolineare quanto fatto di positivo e di lanciare frecciate contro chi – a sua detta – è invece interessato solamente a evidenziare la parte mezza vuota del bicchiere. Un ennesimo esempio è arrivato anche nella conferenza pre-partita di ieri, quando il tecnico ha detto: “Il Milan è stato per me un’esperienza fantastica. Abbiamo anche vinto un trofeo, qualcuno se lo dimentica“. Eppure, i tifosi del Diavolo sembrano non ricordarlo con altrettanto calore. Al momento della lettura delle formazioni del posticipo contro la Fiorentina, infatti, i sostenitori rossoneri hanno fischiato sonoramente dopo la lettura del nome del loro ex-allenatore. Scroscianti applausi invece per un altro ex come Kevin-Prince Boateng che, apparentemente al contrario del suo attuale tecnico, vive un amore corrisposto con la piazza milanista.

Foto: Zimbio