Montella risponde alle critiche sulle esclusioni: “Non dobbiamo guardare le statistiche, serve equilibrio”

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha ricevuto numerose critiche per la lista presentata per Euro2024. Nella fattispecie gli sarebbero state additate le esclusioni di giocatori come Oguz Aydin e Can Uzun, che hanno segnato complessivamente 32 gol nel 2023/24: “In Inghilterra, nomi come Grealish, Sterling e Rashford non sono stati inclusi nella squadra. Se guardassimo solo alle statistiche, sarebbero inclusi e non avrei nemmeno bisogno di venire qui. Ci vuole equilibrio”.

Foto: Instagram Montella