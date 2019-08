Montella: “Ribery non partirà titolare. Non penso al mercato”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro il Brescia di Eugenio Corini. Queste le sue dichiarazioni: Cosa si aspetta dalla squadra domani? “Mi aspetto un pizzico in più di esperienza, l’avessimo avuta contro il Napoli probabilmente non avremmo perso ma sono rischi che vogliamo correre con i giovani, entusiasmo c’è”. Si aspetta un nuovo attaccante dal mercato? “La partita con il Napoli ha dimostrato che sappiamo fare gol, farne 3 al Napoli non è poco. Forse capisco poco di calcio perché pensavo di non avere giocatori che segnano. Abbiamo puntato sui giovani e continuiamo su questa strada. Poi, più giocatori arrivano e più contento sono, lasciamo lavorare la dirigenza che sa cosa deve fare. Ora penso al Genoa, non sarà una partita facile in uno stadio che sa come caricare i calciatori. C’è bisogno della miglior Fiorentina, con il Napoli era più facile, anche perché sono arrivati complimenti che possono distrarci, così come il mercato. Serve massima concentrazione”. Come stanno i nuovi e come sta Ribery? “Franck non partirà dall’inizio, non è ancora pronto, se poi ci sarà bisogno potrà entrare. Caceres sta bene, si è allenato con la squadra. Non sono così convinto che si sia allenato precedentemente ma questi sono campioni anche fisicamente. Dalbert sta benissimo ed è in grado di giocare anche 90 minuti”. Pensa a utilizzare Chiesa centravanti? “Ci ho pensato. Vlahovic è un centravanti vero, Boateng anomalo e lo abbiamo preso per questo. Prima di mettere Chiesa centravanti, anche se al momento non abbiamo i sostituti dei due citati dovrebbe esserci un’emergenza vera”. Cosa pensa di Dragowski? “Ci abbiamo puntato fortemente, ha grandi potenzialità e deve migliorare ancora. Abbiamo analizzato la partita contro il Napoli e ha fatto una grande partita, a eccezione del primo gol quando avrebbe potuto fare di più. Serve pazienza”.

Foto: Twitter Fiorentina