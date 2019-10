Montella: “Orgoglioso di questa squadra, contento per la città”

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Fiorentina-Udinese: “Udinese ottima squadra, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile.Sono felice e orgoglioso perchè la squadra ha dimostrato di giocare a testa alta a San Siro e ha vinto con l’Udinese. Sono contento per la città e anche per chi sta giocando meno. La squadra sta crescendo, c’è armonia nello spogliatoio ma questo non significa nulla perchè tutte le partite vanno sudate. Un allenatore non può pensare di far giocare sempre gli stessi giocatori, infatti chiedo pazienza a chi gioca meno, arriverà il suo momento.”

Fonte foto: Twitter Fiorentina