Montella: “Non meritiamo questa classifica. Esonero? C’è un motivo se il club non ha ancora deciso”

Queste le prime parole di Vincenzo Montella dopo la pesante sconfitta della sua Fiorentina contro la Roma: “Numericamente non ci sta la sconfitta – ha dichiarato il tecnico viola a Sky Sport – la Fiorentina ci ha provato fino alla fine, fino al 3-1, con un po’ di fortuna la si poteva raddrizzare. I calciatori hanno dato tutto, li ringrazio. Il momento migliore è stato dopo il gol dell’1-2, poi loro hanno giocatori di qualità che sanno abbassare il ritmo. Si è vista un po’ di differenza in campo. Noi quando abbiamo trovato un equilibrio abbiamo perso due giocatori davanti, abbiamo avuto cali a centrocampo, pochi ricambi… Sono situazioni che si valuteranno dopo la sosta. Io ho sempre voglia di provare a cambiare le cose. Se ci sarò ancora? Se la società ancora non ha preso decisioni c’è un motivo. Non penso di meritare questa classifica, non si devono guardare solo i numeri. La squadra è stata fatta in 40 giorni, sì, ma possiamo avere una classifica migliore. Sono convinto di poter cambiare il trend”, ha chiuso Montella.

Foto: Twitter ufficiale Montella