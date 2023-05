Montella: “Mourinho è un genio, ha già lasciato un segno a Roma”

A pochi giorni dalla finale di Europa League, che metterà di fronte Roma e Siviglia, il doppio ex Vincenzo Montella ha espresso il suo pronostico: “È scontato per chi tiferò. La Roma è nel mio cuore, il Siviglia è stata una parentesi molto importante per la mia carriera anche se breve”. Alla guida del Siviglia, Montella ha sconfitto il Manchester United di Mourinho: “Si, ma quella non era una finale. Le finali sono sempre incerte, conta anche la storia, non credo ci siano dei favoriti. Saranno importanti gli episodi e l’abitudine ad affrontare gare del genere”. Dubbi circa la presenza di Dybala in campo a Budapest: “Ha sempre fatto la differenza, ancor più evidentemente nella Roma. Mi auguro possa essere nelle condizioni di esprimere il suo talento”. La forza di questa Roma è in Mourinho, Montella elogia il tecnico: “È un genio, un uomo vincente. Nella storia centenaria della Roma è riuscito a portarla a due finali europee in due anni. Non so cosa farà in futuro, ma a Roma ha già lasciato un segno importante”.

Foto: Instagram Montella