Montella: “Monza squadra pericolosissima, servirà la miglior Fiorentina”

La stagione sportiva 2019/20 della Fiorentina avrà inizio domani con la sfida di Coppa Italia contro il Monza e Vincenzo Montella non ha alcuna intenzione di sottovalutare l’importante di una giusta partenza. Il tecnico viola ha parlato in conferenza stampa della sfida, queste le sue dichiarazioni: “C’è grande emozione, torneremo al Franchi per una partita ufficiale e vogliamo vincere. Ci tengo e ci teniamo molto. Affrontiamo una squadra pericolosissima, che ha appena fatto quattro gol in trasferta su un campo importante. Il Monza ha una rosa superiore al livello della Serie C, avrà motivazione e sta bene fisicamente. Servirà la miglior formazione e la miglior prestazione della Fiorentina. Più o meno giocheranno gli stessi del Galatasaray. Commisso ha portato tantissimo entusiasmo, i tifosi ci stanno dando credito: credono nel nuovo percorso e nella società. Noi dobbiamo ripagare questa fiducia sul campo, coi risultati“.

Foto: twitter Fiorentina