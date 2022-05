Montella: “Mi piacerebbe tornare in Italia. Balotelli? Ottima stagione, 19 gol non sono pochi”

Vincenzo Montella, allenatore dei turchi dell’Adana Demirspor, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Abbiamo fatto una grande stagione, rispetto alle aspettative. Siamo stati per larghi tratti nelle prime quattro/cinque posizioni. Poi abbiamo chiuso noni che è un grande risultato per una neo promossa. È stata sicuramente un’esperienza positiva, in un’altra realtà che ho avuto modo di conoscere.

Balotelli? Ha fatto un’ottima stagione, sono contento di lui. Ha segnato 19 goal che non sono pochi. Entrambi possiamo tornare in Italia? Quando si fa una scelta, si deve portarla in fondo, fino alla fine. Poi l’Italia è casa mia, chiaro che prima o poi mi piacerebbe tornare.

La Conference League vinta dalla Roma? Vincere nella capitale, con la Roma, ha sempre un sapore particolare. Mourinho è un accentratore, sa cambiare la mentalità dei suoi giocatori ed è un vincente“.

Foto: Twitter Fiorentina