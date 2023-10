Montella: “La qualificazione all’Europeo mi rende estremamente orgoglioso. Ora vogliamo il primo posto”

La Turchia si è qualificata a Euro 2024 e il CT Vincenzo Montella, due vittorie in due partite da ct ha commentato il risultato in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Sono orgoglioso di essere l’allenatore della Turchia. I nostri calciatori mi hanno dato tutto questa settimana. Anche andare in Germania mi rende estremamente orgoglioso. Ora possiamo lottare per il primo posto”.

Foto: Instagram Montella