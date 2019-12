Montella: “Il pareggio di ieri con l’Inter è un segnale. Abbiamo rialzato la testa”

Nel giorno dopo il pareggio contro l’Inter, Vincenzo Montella ha affidato ai social il proprio pensiero. Questo il messaggio del tecnico della Fiorentina sul suo account Instagram: “Non mi sono esaltato qualche settimana fa, così come non sono andato in ‘down’ nell’ultimo mese. Nonostante le difficoltà, le assenze, gli infortuni, i tanti giovani, i fisiologici ‘su e giù’ tipici di un progetto appena nato. Il gol di ieri, quell’urlo, quella esultanza, valgono tanto, anche se non risolvono tutto. Ma è stato un segnale. Tante volte non avremmo meritato di perdere, eppure uscivamo dal campo senza nulla in mano. Ieri non abbiamo mollato, fino all’ultimo respiro. Ed abbiamo rialzato la testa. Adesso servirà una settimana perfetta, per provare a fare, alla nostra gente, il regalo di Natale più bello. Forza Viola, sempre!”, ha chiuso Montella.

https://www.instagram.com/p/B6I6ATLiXbf/

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina