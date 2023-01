Montella: “Il Napoli merita di vincere lo scudetto. Sarebbe un giusto premio per Spalletti”

Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demispor, ex attaccante della Roma e della Nazionale, ha parlato della corsa scudetto.

Queste le sue parole a Radio Anch’io lo Sport: “Milan-Roma di ieri sera ha dimostrato che la partita non finisce mai e che il calcio è imprevedibile fino alla fine. Il Milan ha meritato all’inizio, ma la forza mentale della Roma è stata premiata. Il Napoli ha un bel vantaggio, ma che credo che il campionato non sia finito. Sono contento per il Napoli e per Spalletti, che meriterebbe di vincere il campionato anche in Italia: per l’allenatore che è e per la sua carriera. Il campionato è ancora molto lungo e Spalletti questo lo sa”.

Foto: Instagram personale