Montella: “Ho avuto risposte importanti dai giocatori, sono contento”

In conferenza stampa dopo il ko contro il Benfica per 2-1 nell’International Champions Cup, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha elogiato la squadra nonostante il ko: “Ho visto tanti spunti positivi, l’importante era farsi conoscere durante il torneo, c’è stato un livello più alto di quanto pensavamo e quindi abbiamo avuto risposte importantissimi dai giocatori, il risultato non rispecchia quanto fatto in campo, ai ragazzi bisogna fare i complimenti. Ranieri al centro della difesa ha fatto bene contro attaccanti come De Tomas e Seferovic, c’è stato qualche momento difficile dovuto al livello degli avversari, che giocano un altro calcio dal punto di vista della qualità e della velocità. Dispiace aver perso, soprattutto per il presidente che ci teneva, ma sono contento di come ha giocato la squadra”.

Montella ha poi parlato anche di Chiesa: “Penso di avere un ottimo rapporto con lui, credo si stia indirizzando in un cammino e non è facile. Io devo interagire con i giocatori soltanto nelle vesti di allenatore. Seferovic? Si vedeva che aveva potenzialità, gli faccio i complimenti per essere arrivato in un club da Champions come il Benfica”.

Foto Twitter Fiorentina