Montella: “Guler fuori? Non ha i 90 minuti nelle gambe. Lo abbiamo deciso insieme”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha così parlato della questione Arda Guler: “Lasciatemi chiarire questa questione. Arda non è in grado di giocare per troppo tempo, aveva giocato nella prima partita, poi il nostro medico ed il giocatore hanno deciso che aveva un certo numero di minuti da poter giocare senza correre rischi contro il Portogallo. Lo abbiamo scelto insieme. Quando si è reso conto che non poteva resistere oltre un certo livello di sforzo, ha svolto un allenamento programmato per 2 giorni per non correre rischi inutili”.

Foto: Twitter Euro2024