Montella euforico dopo l’esordio vincente: “La Croazia non aveva mai perso in casa nelle qualificazioni europee. Il futuro del calcio turco è luminoso”

Vincenzo Montella, CT della Turchia, ha parlato dopo l’esordio vincente in Croazia, in una serata styorica per il calcio turco.

Queste le sue parole: “È un ottimo inizio per me. I giocatori hanno dato il massimo, hanno lasciato tutto in campo e voglio congratularmi con tutti i membri della nostra squadra. È stata una serata meravigliosa, abbiamo giocato con orgoglio contro un avversario davvero forte. Non dimentichiamo che questa è stata la prima sconfitta casalinga della Croazia nelle qualificazioni europee. Tutti i giocatori sono stati grandi stasera, non voglio nominare nessun singolo dopo una prestazione di squadra del genere. Abbiamo giovani attaccanti davvero promettenti, quindi penso che il futuro del calcio turco sia luminoso”.

Foto: Instagram Montella