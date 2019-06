Montella e la Fiorentina: non ci sono dubbi o incertezze. Commisso…

Non ci sono dubbi o incertezze sul futuro di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina. L’incontro con Commisso a New York sarà semplicemente conoscitivo. Normale che funzioni così visto che, da quando si è insediato, il proprietario della Viola non ha avuto opportunità di scambiare due chiacchiere con Montella. E ha sentito soltanto al telefono il direttore sportivo Pradè, in attesa di un summit. Verrà rispettato il contratto biennale, verranno gettate le basi per il mercato, per Montella la grande opportunità di una stagione finalmente positiva dopo le ultime vicissitudini.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina