Montella e il nuovo ruolo di Güler

Arda Güler, centrocampista classe 2005 del Real Madrid, si sta finalmente mettendo in mostra in questo Europeo. Nonostante una prima stagione a Madrid fortemente condizionata dagli infortuni, il talentino turco ha sempre dimostrato di essere all’altezza del contesto madridista nelle poche partite disputate con la maglia dei ‘Blancos’. Ma è con la nazionale turca che sta davvero dimostrando il suo reale valore. Parte del merito della crescita esponenziale del ragazzo in questa manifestazione, è sicuramente da dare al C.T. della Turchia, Vincenzo Montella, che ha saputo brillantemente valorizzare le capacità tecniche di Güler schierandolo da ‘falso nueve’ e non da mezzala, sua posizione abituale al Real. In questa nuova posizione, il centrocampista turco ha più possibilità di far male alla difesa avversaria, in quanto è più vicino alla porta. Una variante che sicuramente anche l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, prenderà in considerazione.

Foto: twitter Euro 2024