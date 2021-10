Montella: “All’Adana Demirspor sto bene. Balotelli? Mi ha detto che vuole andare ai Mondiali”

Vincenzo Montella, alla Gazzetta dello Sport, tratta anche il tema della sua esperienza in Turchia, all’Adana Demirspor, dove c’è anche Mario Balotelli.

Queste le sue parole: “Avevo tanta voglia di ripartire, dalle delusioni sono uscito più forte. E dopo i gol adesso esulto. All’Adana sto benissimo, c’è tutto: dopo una sconfitta il presidente ha pagato gli stipendi in anticipo. Possiamo ambire a traguardi importanti”.

Su Balotelli: “Da quando sono arrivato ha fatto 4 goal in 4 partite. Sta ritrovando la forma migliore, i colpi li ha sempre avuti, gli è mancata continuità. Ed è mosso da un grande obiettivo che lo spinge che è quello di tornare in Nazionale: è la sua idea fissa. Mi ha detto che il suo sogno è andare ai Mondiali. E farò di tutto per aiutarlo. Parliamo tanto e da quando sono qui si allena e si comporta sempre bene. Ha grande voglia. Non è ancora al 100%, ma vuole arrivarci presto per riproporsi in chiave azzurra”.

Foto: Twitter Adana Demirspor