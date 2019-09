Montella: “Alla prima difficoltà ci siamo persi. Mercato? Per fortuna…”

Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Genoa: “Avevamo iniziato bene, con trame veloci per 20′. Poi però alla prima difficoltà ci siamo persi. Nel secondo tempo siamo partiti bene ma il Genoa ha legittimato la vittoria. Dopo aver rischiato il 3-0, alla fine la mia squadra mi è piaciuta perché poteva anche pareggiarla. Avevamo quattro ’97 e due ’99 in campo, siamo giovani e gli alti e bassi ci stanno. Sappiamo di aver puntato sui ragazzi, e dobbiamo accettare qualche interpretazione a prescindere dall’età. L’entusiasmo va mantenuto ma ci servono i risultati, oltre ad un’identità. Per fortuna finisce il mercato, ora è importante ripartire con convinzione”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina