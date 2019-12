Montella: “Abbiamo tanta rabbia dentro, dobbiamo dare tutti di più. Questa società è una famiglia”

La Coppa Italia per dimenticare le delusioni del campionato. La Fiorentina è chiamata a rialzare la testa dopo le tre sconfitte consecutive maturate in Serie A. Domani, allo stadio Franchi, la squadra viola affronterà il Cittadella nel quarto turno della competizione. L’allenatore dei toscani, Vincenzo Montella, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match: “Abbiamo tantissima rabbia in corpo. Vogliamo superare a tutti i costi il turno. Affrontiamo una squadra consolidata che sta facendo bene in B e che gioca con lo stesso allenatore da anni“.

Momento Fiorentina

“Vedo grande rabbia, la squadra anche sabato ha dimostrato di averla. Vogliamo giocare con il cuore e la qualità. Dobbiamo essere meno frenetici, sapevamo che potevamo passare momenti bui. Abbiamo tanti giocatori giovani, ben 14 under-23. Dobbiamo dare coraggio ai ragazzi: l’ultima partita ha dimostrato che la squadra ci tiene”.

Infortuni

“Chiesa, Pezzella e Ribery sono tre giocatori importanti. Quest’anno abbiamo giocato 5 partite senza Franck. Sono il cardine, il cuore e i leader in campo della squadra. Sono difficili da sostituire. Non sono recuperabili e quindi serve uno sforzo da parte di tutti. Adesso ci vuole maggiore responsabilità da parte di chi ha giocato meno”.

Chiesa

“Federico prosegue il suo recupero, ieri ha fatto qualcosa a parte, oggi lo rivalutiamo. Difficilissimo vederlo domani, vediamo per domenica. Il resto tutti bene a parte Ribery, dobbiamo monitorare un po’ la situazione di Boateng, ha un risentimento muscolare”.

Commisso

“Ringrazio il Presidente Commisso per le belle parole, è stato eccezionale con noi. Questa società ha deciso di affrontare i problemi come una famiglia. Sentiamo la sua vicinanza, fa parte del nostro momento di crescita superare certe difficoltà. Come società stiamo gestendo nel modo migliore questo momento. La classifica non l’ho mai guardata a differenza vostra, sarebbe opportuno avere equilibrio, così come io lo avevo prima”.

Vlahovic

“È fortissimo in prospettiva. Consideriamo che nelle ultime tre partite ha avuto su di sé il peso dell’attacco. Non deve farsi prendere dall’ansia. Adesso ha una responsabilità più grande di lui, ma ha tutto il nostro sostegno”.

Tifosi

“Questa è una tifoseria che sostiene la squadra per tutti i 90′: poi è giusto che se perdiamo male ci prendiamo anche i fischi. Se c’è da trovare un colpevole, l’allenatore è lì per questo. Tutti si cresce nelle difficoltà: dobbiamo compattarci e dare fiducia ai calciatori, da parte mia i ragazzi avranno un sostegno totale fino alla fine”.

Foto: Twitter Fiorentina