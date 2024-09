Mondo del calcio in lutto: addio a Totò Schillaci. L’eroe di Italia ’90 aveva 59 anni

Lutto nel mondo del calcio: addio a Salvatore Schillaci, per tutti Totò. Nonostante i bollettini degli ultimi giorni che parlavano di “condizioni di salute in miglioramento”, le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore, come testimoniano i bollettini medici. La camera ardente sarà allestita allo stadio Renzo Barbera. In azzurro coi suoi gol aveva infiammato l’Italia il Mondiale del 1990: era malato di tumore al colon ed era già stato operato due volte. Nato a Palermo il 1° dicembre 1964 e si era sposato due volte, con Rita e Barbara: lascia tre figli, Jessica, Mattia e Nicole. Alla famiglia Schillaci giungano le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

Foto: Instagram Azzurri