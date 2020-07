Mondiali Qatar 2022, presentato il calendario della competizione

E’ diventato ufficiale il programma in vista dei mondiali in Qatar nel 2022 con la Francia che cercherà di difendere il titolo conquistato in Russia nel 2018. Tra poco più di un anno e mezzo, si terrà la prima Coppa del Mondo con lo sfondo invernale e non più estivo. Si comincia il 21 novembre, con 4 partite al giorno dalle ore 11 alle ore 20 (fuso orario italiano). La finale invece si terrà il 18 dicembre al “Lusail Stadium“.

Foto: profilo UEFA twitter