Mondiali ogni due anni: la FIFA convoca i CT per dei meeting e spiegare il progetto

La FIFA continua a portare avanti il progetto dei Mondiali ogni due anni. La federazione internazionale ha invitato ogni CT delle nazionali affiliate a due meeting online per valutare il potenziale nuovo calendario dal 2024. Le riunioni sono state fissate a martedì 19 ottobre e giovedì 21 ottobre. Le discussioni saranno condotte dal FIFA Chief of Globall Football Development, Arsene Wenger e fra i punti che verranno toccati vi sono la salute dei giocatori, le finestre internazionali, la frequenza dei Mondiali. “Il loro contributo è essenziale” ha sottolineato Wenger, circa la presenza e l’opinione dei commissari tecnici, aggiungendo: “Le opportunità per noi di stare insieme sono poche e lontane tra loro, ma dobbiamo sfruttarle poiché tale dialogo aiuta tutti noi a proteggere il posto unico che il calcio ha nel mondo e a renderlo veramente globale”.