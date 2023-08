Mondiali di calcio femminile: Australia-Inghilterra, tutto pronto per la finale. Le formazioni ufficiali

Spagna e Inghilterra stanno per scendere in campo per contendersi il titolo mondiale del campionato di calcio 2023. Di seguito le formazioni scelte dai tecnici:

Spagna: Coll, Batlle, Paredes, Codina, Carmona Garcia, Abelleira Duenas, Bonmati, Putellas, Redondo, Hermoso, Caldentey. All. Vilda

Inghilterra: Earps, Carter, Bright, Greenwood, Bronze, Stanway, Walsh, Toone, Daly, Russo, Hemp. All. Wiegman

Foto: Facebook Nazionale Femminile Inghilterra