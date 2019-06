Mondiali 2034, il Sud Est asiatico si candida con ben dieci paesi

Il Sud Est asiatico si candiderà per ospitare i Mondiali di calcio del 2034. A dare l’annuncio è stato Prayuth Chan-ocha, Premier della Thailandia, che da Bangkok ha confermato la candidatura di dieci paesi. Oltre alla Thailandia, in lizza ci sno Brunei, Cambogia, Singapore, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Mianmar e Vietnam. Un’iniziativa volta, secondo il Premier, a favorire una maggiore integrazione di questi paesi con il resto del Mondo. La sfida alla Cina, a caccia della prima rassegna in patria, è partita.

Foto ANSA