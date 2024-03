Mondiali 2030, Marocco, Portogallo e Spagna svelano lo slogan dell’edizione del centenario

L’edizione 2030 dei Mondiali sarà la prima a essere ospitata da più di due paesi. Non solo. Oltre a quelle che si disputeranno in Spagna e Portogallo e Marocco, organizzatori della manifestazione, si è aggiunta anche la decisione della Fifa di organizzare le prime tre partite in Sudamerica, per commemorare il centenario della prima edizione del 1930 in Uruguay. I preparativi sono ovviamente già iniziati e, secondo quanto riportato dall’ANSA, Spagna e Portogallo, hanno rivelato questa mattina a Lisbona anche quello che sarà lo slogan dell’edizione: Yalla” e “Vamos”. La prima parola si può tradurre dall’arabo con “andiamo”. La seconda, che ha lo stesso significato, si dice allo stesso modo in spagnolo e portoghese. Le due scritte sono seguite dall’anno 2030 e dai loghi delle rispettive federazioni coinvolte. Sono state, inoltre, presentate le prime leggende del calcio che saranno ambasciatrici del Torneo: Luis Figo per il Portogallo, Andres Iniesta per la Spagna e Nourredine Naybet per il Marocco, mentre Emmanuel Adebayor rappresenterà l’intero continente africano.