Mondiali 2030: l’Ecuador propone una candidatura congiunta con Colombia e Perù

Nella notte Lenin Moreno, presidente dell’Ecuador, ha reso noto attraverso un tweet sul suo profilo personale di aver proposto a Ivan Duque e Martin Vizcarra, suoi omologhi di Colombia e Perù, di ospitare insieme i Mondiali 2030. I tre, fa sapere L’Equipe, si sono incontrati per un vertice a Leticia, Colombia, per rispondere alla proposta ufficiale già mossa da Argentina, Uruguay, Cile e b. Cadendo in quell’anno il centenario dalla prima edizione della Coppa del Mondo, quella organizzata nel 1930 dall’Uruguay, il Sudamerica ha infatti molte chance di essere scelto come continente ospitante. Come ricorda il media francese, però, a giugno anche Spagna e Portogallo avevano annunciato di voler avanzare la loro candidatura congiunta e altri paesi starebbero prendendo in considerazione di fare lo stesso. Si tratta della Cina, del tandem Inghilterra-Irlanda e delle balcaniche Grecia, Bulgaria, Romania e Serbia. La FIFA dovrà prendere una decisione entro il 2022.

Questo intanto il tweet di Moreno: “Ieri ho proposto ai presidenti Ivan Duque e Martin Vizcarra di organizzare il Mondiale di Ecuador, Colombia e Perù 2030, anno nel quale il Sudamerica è favorito per essere paese ospitante. Tutto il nostro appoggio alla Federazione ecuadoregna e al suo presidente Francisco Egas per riuscirci!”

Ayer propuse a los presidentes @IvanDuque y @MartinVizcarraC que organicemos el Mundial de Fútbol Ecuador, Colombia y Perú 2030, año en el que Sudamérica está favorecida para ser sede. ¡Todo nuestro apoyo a la @FEFecuador y a su presidente @franciscoegas para lograrlo! pic.twitter.com/bRKg8hKGB7 — Lenín Moreno (@Lenin) September 7, 2019

Foto: twitter Lenin Moreno