Mondiali 2026, ufficiali le fasce in vista del sorteggio per le qualificazioni

Il nuovo regolamento ha portato a comporre la prima urna in vista delle qualificazioni UEFA ai Mondiali 2026 con un doppio criterio: le otto qualificate alla fase a eliminazione diretta della Lega A di Nations League, più le migliori quattro del ranking FIFA che non sono arrivate nelle prime due del proprio raggruppamento nella competizione continentale. È bene ricordare come ci saranno un totale di 12 raggruppamenti, ma dalle composizioni diverse. Infatti, ci saranno sei gruppi da cinque e sei da quattro: in quest’ultimi ci saranno sicuramente le quattro Nazionali che si qualificheranno per le Final Four di Nations League. Di seguito le fasce.

Prima Fascia – Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca e Austria.

Seconda fascia – Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Norvegia.

Terza fascia – Scozia, Slovenia, Repubblica d’Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e Israele.

Quarta fascia – Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia e Lituania.

Quinta fascia – Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein e San Marino.

Foto Uefa Twitter