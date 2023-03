Mondiali 2026, la FIFA sta per approvare il nuovo format

Il Campionato Mondiale di Calcio 2026 si appresta ad essere l’edizione più lunga della competizione. La kermesse che si disputerà in Canada, Messico e Stati Uniti avrà 104 partite che si disputeranno in 39 giorni. La FIFA è pronta a convalidare il nuovo format, prima edizione del Mondiale con 48 squadre che saranno suddivise in 12 gironi da 4 squadre. Ad approdare agli ottavi saranno le prime due classificate dei rispettivi gironi più le otto migliori terze. L’aumento delle partecipanti porterà benefici a Sud America (da 6 a 7 posti), Nord America (da 6 a 8 posti, di cui tre nei paesi ospitanti, ovvero Stati Uniti, Canada e Messico ). Saranno 10 o 11 selezioni africane, mentre l’Asia beneficerà di 8 o 9 posti. Infine, saranno 16 le squadre europee.

Foto: Twitter UEFA ufficiale