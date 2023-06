Mondiale Under20: l’Italia vola ai quarti, battuta l’Inghilterra nella notte

L’Italia Under20 è tra la prima otto del Mondiale di categoria. Nella notte italiana, gli Azzurrini di Carmine Nunziata sono scesi in campo per affrontare l’Inghilterra nella sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiale argentino. Nonostante le scelte iniziali di Nunziata destino qualche sorpresa, vedi Pafundi lasciato in panchina, gli azzurri mettono in campo l’usuale intensità e l’imprevedibilità necessaria. Servono soltanto otto minuti per raggiungere il vantaggio. Ambrosino, schierato in avanti in coppia con Esposito, svaria sul fronte d’attacco creando spazi per gli inserimenti. Tommaso Baldanzi viene servito sulla corsa con un delizioso tocco d’esterno, il calciatore dell’Empoli rimane lucido e batte Cox, Italia in vantaggio. L’Inghilterra reagisce prontamente e aumenta l’intensità del pressing. Passano meno di venti minuti e Devine pareggia i conti, sfruttando gli spazi in area e anticipando Fontanarosa. È 1-1 all’intervallo. La partita rimane combattuta nella seconda frazione. Serve un episodio per cambiare le sorti del match, a pensarci è ancora una volta Cesare Casadei. Il centrocampista del Chelsea, fino a quel momento poco efficace, cerca la porta ma trova una deviazione di mano di Qansah. Dopo una lunga on field review, il VAR assegna il calcio di rigore. Sul dischetto va Casadei che calcia forte e preciso trovando il suo quinto gol nel torneo e la vetta della classifica cannonieri. Vantaggio dell’Italia al minuto 87 che fa proseguire il sogno azzurro. Il prossimo ostacolo da superare saranno i quarti di finale contro la Colombia, che ha battuto la Slovacchia agli ottavi con un perentorio 5-1.

Foto: Twitter Italia