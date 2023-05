Mondiale Under20: attesa per l’avversaria degli Azzurrini, probabile sfida all’Inghilterra

Conquistata la fase ad eliminazione diretta del Mondiale Under20 dagli Azzurrini di Carmine Nunziata che hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale dopo il netto 3-0 sulla Repubblica Dominicana. Ancora a segno l’ex Inter Cesare Casadei: il centrocampista in forza al Chelsea ha firmato una doppietta, il gol di Giuseppe Ambrosino ha poi sugellato il trionfo. C’è attesa per conoscere l’avversaria dell’Italia agli ottavi. La più quotata è l’Inghilterra, prima nel girone E a punteggio pieno dopo aver battuto Tunisia e Uruguay. Agli inglesi basterà un punto nella sfida di questa sera contro l’Iraq per confermarsi in testa al girone e trovare gli azzuri al turno successivo. Si prospetta quindi un altro emozionante scontro tra Italia e Inghilterra.

Foto: twitter azzurri