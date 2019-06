Mondiale Under 20, Nicolato: “Siamo contenti ma dobbiamo restare umili”

Il ct della Nazionale italiana Under 20, Paolo Nicolato, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi in occasione del proprio intervento alla Radio Anch’io Sport: “Siamo contenti di essere ai quarti, è un risultato inatteso. Abbiamo una squadra rinnovata rispetto allo scorso anno. Ora non ci poniamo limiti ma dobbiamo restare umili. Un pensiero sui giovani calciatori italiani? Ci sono grandi giocatori del ’99 e del 2000. Stiamo assistendo alla loro crescita e il nostro lavoro è quello di avviarli, per poi farli arrivare in Nazionale maggiore”.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro