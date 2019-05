Mondiale Under 20: l’Italia chiude prima nel girone e vola agli ottavi

Prosegue positivamente il cammino dell‘Italia Under 20 nel Mondiale di categoria. La squadra di Nicolato pareggia per 0-0 con il Giappone la sua ultima gara nel girone e si qualifica al primo posto (dopo le vittorie contro Messico e Ecuador), davanti proprio ai nipponici secondi, che passano quindi agli ottavi con gli azzurri. In virtù di questo risultato, nel prossimo turno l‘Italia sfiderà la miglior terza uscente tra i Gironi A, C e D.

Foto: Twitter Vivo Azzurro