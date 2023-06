Mondiale Under 20, Italia in semifinale. Gli azzurrini battono 3-1 la Colombia

L’Italia Under 20 vola in semifinale del Mondiale Under 20 in Argentina. Gli azzurrini di Nunziata eliminano la Colombia, battuta 3-1. Gara dominata dall’Italia, in particolare nel primo tempo. A sbloccare la gara ancora lui, Casadei, al 9’. Sesto gol in 5 gare per l’ex Inter. Il raddoppio arriva al 38’ con Baldanzi, che indirizza la gara.

Italia che entra concentrata anche nella ripresa e chiude i conti al 46’, con Esposito (fratello dei maggiori Sebastiano e Salvatore).

La Colombia ha un sussulto e riapre la gara con Torres al 49’. Italia che soffre una ventina di minuti, la Colombia sfiora più volte il gol del 2-3 che avrebbe riaperto la gara.

Colombia che inizia anche a fare entrate pericolose, che innervosiscono i ragazzi dell’Italia che però tengono duro e vincono con merito 3-1 e si qualificano per la semifinale. Italia che sfiderà la vincente di Corea del Sud e Nigeria, con gli africani che hanno vinto nel girone per 2-0 alla seconda giornata.

Foto: twitter Azzurri