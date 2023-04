Mondiale Under 20: definito il calendario. Si parte il 20 maggio. L’Italia esordirà con il Brasile il 24

La FIFA ha sorteggiato il calendario del Mondiale Under 20, in programma dal prossimo 20 maggio in Argentina (che rcordiamo ha sostituito l’Indonesia le scorse settimane).

Questo il programma della fase a gironi:

Gruppo A

20 maggio, Guatemala – Nuova Zelanda (Santiago del Estero)

20 maggio, Argentina – Uzbekistan (Santiago del Estero)

23 maggio, Uzbekistan – Nuova Zelanda (Santiago del Estero)

23 maggio, Argentina – Guatemala (Santiago del Estero)

26 maggio, Uzbekistan – Guatemala (Santiago del Estero)

26 maggio, Nuova Zelanda – Argentina (San Juan)

Gruppo B

20 maggio, USA – Ecuador (San Juan)

20 maggio, Figi – Slovacchia (San Juan)

23 maggio, USA – Figi (San Juan)

23 maggio, Ecuador – Slovacchia (San Juan)

26 maggio, Ecuador – Figi (Santiago del Estero)

26 maggio, Slovacchia – USA (San Juan)

Gruppo C

21 maggio, Israele – Colombia (La Plata)

21 maggio, Senegal – Giappone (La Plata)

24 maggio, Senegal – Israele (La Plata)

24 maggio, Giappone – Colombia (La Plata)

27 maggio, Colombia – Senegal (La Plata)

27 maggio, Giappone – Israele (Mendoza)

Gruppo D

21 maggio, Nigeria – Rep. Dominicana (Mendoza)

21 maggio, Italia – Brasile (Mendoza)

24 maggio, Italia – Nigeria (Mendoza)

24 maggio, Brasile – Rep. Dominicana (Mendoza)

27 maggio, Brasile – Nigeria (La Plata)

27 maggio, Rep. Dominicana – Italia (Mendoza)

Gruppo E

22 maggio, Inghilterra – Tunisia (La Plata)

22 maggio, Uruguay – Iraq (La Plata)

25 maggio, Uruguay – Inghilterra (La Plata)

25 maggio, Iraq – Tunisia (La Plata)

28 maggio, Iraq – Inghilterra (La Plata)

28 maggio, Tunisia – Uruguay (Mendoza)

Gruppo F

22 maggio, Francia – Corea del Sud (Mendoza)

22 maggio, Gambia – Honduras (Mendoza)

25 maggio, Francia – Gambia (Mendoza)

25 maggio, Corea del Sud – Honduras (Mendoza)

28 maggio, Honduras – Francia (La Plata)

28 maggio, Corea del Sud – Gambia (Mendoza)

Foto: logo FIFA