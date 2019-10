Mondiale Under 17, buona la prima per l’Italia: 5-0 alle Isole Salomone

Tutto facile per l’Italia nel debutto al Mondiale Under 17. Al Bezerrao di Gama gli azzurrini di Carmine Nunziata hanno battuto per 5-0 le Isole Salomone. In gol l’interista Gnonto (doppietta e assist), Cudrig, Tongya e Capone. L’Italia tornerà in campo giovedì contro il Messico per poi sfidare, il 3 novembre, la rappresentativa del Paraguay.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro