Mondiale U17, Italia ko con il Paraguay: azzurrini agli ottavi contro l’Ecuador

Nel Mondiale Under 17 in corso di svolgimento in Brasile, l’Italia termina il girone eliminatorio con una sconfitta contro il Paraguay (2-1 il punteggio finale) abbastanza indolore, che rilega la squadra di Nunziata al secondo posto. Agli ottavi gli azzurrini incontreranno l’Ecuador. Il Paraguay, invece, primo nel girone, troverà sulla propria strada l’Argentina.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro