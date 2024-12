Mondiale per Club: per i tifosi dell’Inter attiva la prevendita dei biglietti fino al 21 gennaio

Per tutti i tifosi dell’Inter interessati a seguire la squadra nerazzurra in estate negli Stati Uniti per il Mondiale per Club è dedicata una fase di pre-sale, attiva fino alle ore 16 (orario italiano) di martedì 21 gennaio 2025. Questa fase permetterà di acquistare biglietti per settori interamente dedicati agli interisti. Sono disponibili anche i biglietti riservati alle persone con disabilità. Per poter procedere, i tifosi nerazzurri dovranno compilare un form per richiedere un Access Code necessario per completare l’acquisto sul sito ufficiale FIFA. È possibile richiederlo fino alla mezzanotte di mercoledì 15/01/2025.

Foto: sito Inter