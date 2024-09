Mondiale per Club, nessuna offerta dalle emittenti per i diritti tv. Infantino convoca una riunione d’urgenza

Brutta grana per il nuovo Mondiale per Club, nuova competizione intercontinentale che si terrà l’anno prossimo a giugno. La competizione, così sponsorizzata dalla FIFA e annunciata come spettacolare, vede al momento ancora nessuna offerta delle emittenti per i diritti tv. Una questione che preoccupa tanto Gianni Infantino: il presidente della FIFA, come scrive The Athletic, ha convocato per venerdì (oggi) una riunione d’urgenza con i responsabili delle emittenti televisive, nel tentativo di suscitare interesse per la Coppa del Mondo per club della prossima estate, per la quale non è ancora stato stipulato un accordo ufficiale per la trasmissione. Una mossa che lascia trasparire tutti i dubbi legati a questa nuova competizione.

Foto: sito FIFA