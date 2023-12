Mondiale per Club, l’Urawa Red Diamonds batte il Leon e sfiderà il City in semifinale

I giapponesi dell’Urawa Red Diamonds hanno superato i messicani del Leon nella gara valida per i quarti di finale del Mondiale per Club (gol di Schalk). Pass per le semifinali staccato, dove ad attendere i nipponici ci sarà il Manchester City di Pep Guardiola.

Nell’altro quarto di finale, i sauditi dell’Al Ittihad sfideranno gli egiziani dell’Al Ahly: chi vince affronterà in semifinale il Fluminense.

Foto: mondiale-per-club-fifacom