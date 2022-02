Mondiale per club: Lukaku trascina il Chelsea in finale. Battuto l’Al-Hilal 1-0

Sarà il Chelsea l’avversario del Palmeiras nella finale del Mondiale per club 2021-22. I blues, campioni d’Europa in carica, hanno battuto 1-0 l’Al-Hilal.

Decisivo un gol di Romelu Lukaku al 32′. Gara non facile per i londinesi, che hanno anche sofferto in diverse occasioni, con Kepa autore di un paio di interventi importanti, sia sullo 0-0 che sull’1-0.

Sarà Palmeiras-Chelsea, quindi, in finale, che si giocherà sabato 12 febbraio alle 17.30.

Foto: Twitter Champions